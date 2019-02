Ha quindici dosi di cocaina e oltre duemila euro in contanti, arrestato per spaccio a Monza Addosso e nella sua abitazione i carabinieri gli hanno trovato 14 grammi di cocaina e ben 2.200 euro in contanti oltre a un bilancino e materiale per confezionare le dosi: arrestato un 36enne albanese domiciliato a Monza.

Aveva addosso un grammo di cocaina in due dosi e circa 280 euro in contanti , verosimilmente l’incasso dello spaccio un albanese 36enne domiciliato a Monza arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Monza in via San Donato, nel corso di un servizio di controllo del territorio.

L’uomo, già conosciuto per reati legati agli stupefacenti e tra l’altro arrestato dai carabinieri di Brugherio per detenzione di droga a fini di spaccio nel maggio scorso, a casa aveva altri 13 grammi della medesima sostanza in 10 dosi e ben 1.950 euro in contanti oltre a un bilancino di precisione e materiale per confezionare lo stupefacente, tutto posto sotto sequestro.

