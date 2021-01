Guasto alla rete Tim, internet down e segnalazioni anche da Monza e Brianza È stato risolto in tarda mattinata il guasto sulla rete Tim che dalle prime ore di lunedì 4 gennaio ha impedito agli utenti di collegarsi alla rete. L’hashtag #Timdown raccoglie sui social centinaia di segnalazioni in tutta Italia, Monza e Brianza comprese.

Luce rossa sul modem e collegamento a internet impossibile per gli utenti Tim fin dalle prime ore di lunedì 4 gennaio 2021. L’hashtag #Timdown raccoglie sui social centinaia di segnalazioni in tutta Italia, Monza e Brianza comprese. Si tratta di un guasto generalizzato con tecnici al lavoro per risolvere il problema che tocca soprattutto chi lavora in smart working.

Il guasto è stato risolto in tarda mattinata, prima di mezzogiorno.

