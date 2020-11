Good Morning Brianza lancia #IoRispetto: raccolta fondi per le donne vittime di violenza “Good Morning Brianza”, il servizio di raccolta fondi che i 13 Comuni dell’Ambito di Carate Brianza utilizzano per sostenere i bisogni sociali del territorio, lancia #IoRispetto: una raccolta fondi con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus da destinare alle donne vittime di violenza.

Un hashtag, un messaggio diretto: #IoRispetto è la campagna che prende avvio il 25 novembre 2020, ventunesima giornata mondiale contro la violenza sulle donne, per raccogliere fondi da destinare ad azioni di sostegno alle donne che chiedono aiuto e si rivolgono alla rete di servizi e di sportelli a loro dedicati. Un’aziona concreta per il territorio della Brianza.

Nasce da “Good Morning Brianza”, il servizio di raccolta fondi che i 13 Comuni dell’Ambito di Carate Brianza utilizzano per sostenere i bisogni sociali del territorio. Necessità che emergono dai diversi tavoli di programmazione e pianificazione tra il pubblico e il privato sociale che opera sul territorio, come l’Assemblea dei Sindaci, i diversi tavoli tecnici e le equipe tematiche che gestiscono i servizi ai cittadini.

Con la campagna #IoRispetto, Good Morning Brianza intende offrire un’opportunità alle donne che vogliono costruire un futuro migliore per sé e per i propri figli. Alla campagna hanno aderito 12 Sindaci, 13 assessori, 6 consiglieri e 9 dipendenti dei 13 Comuni dell’Ambito di Carate Brianza, i 2 segretari generali di CGIL e UST CISL di Monza e Brianza e 6 rappresentanti del privato sociale attivi sul territorio (Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Gruppo Uomini Brianza –Maschile Plurale, Forum Donna Lissone, C.A.DO.M, Coop.La Grande Casa).

Giornata contro la violenza sulle donne campagna #IoRispetto Ambito Carate

Con il territorio Good Morning Brianza instaura diverse collaborazioni e partnership e una delle più durature è quella con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus che convoglia le donazioni raccolte su un fondo dedicato.

Questa raccolta andrà a sostenere una cassa per le emergenze: piccole spese a sostegno delle donne che si rivolgono ai CAV (centri anti violenza) e hanno necessità di un luogo sicuro per qualche giorno o altre necessità pratiche per sé e per i propri figli; un fondo per i percorsi di autonomia: per le donne che sono pronte a fare un passo in più e vogliono crearsi strumenti nuovi per una vita migliore, ad esempio imparando un lavoro, rendendosi autonome negli spostamenti o lasciando la casa rifugio per vivere in un’abitazione propria; progetti di prevenzione, attraverso percorsi formativi e informativi nelle scuole, nelle aziende e con la cittadinanza del territorio, per promuovere la parità di genere e le pari opportunità a tutti i livelli e lavorare attivamente con attività di prevenzione.

È possibile donare su www.goodmorningbrianza.it o direttamente sul sito della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

Le necessità sono molte e variano dalle piccole spese (“Con una donazione di 10 euro sarà possibile donare ad esempio una scheda per nuova utenza telefonica, perché le donne che chiedono aiuto non possono mantenere il numero di telefono precedente una volta entrate nelle case rifugio”, spiegano gli organizzatori),a necessità più consistenti (“Con 120 euro si potrà aiutare la donna con 3 notti in un albergo convenzionato e sicuro, spesso necessario quando una donna si allontana dal nucleo e non c’è immediata disponibilità di un posto in una casa rifugio”), fino ad arrivare alla contribuzione di veri percorsi di autonomia coperti da donazioni più importanti (“Con 2000 euro sarà possibile coprire le spese di agenzia, caparra, apertura dei contratti relativi alle utenze per una nuova casa in cui vivere al termine del percorso di allontanamento dalla situazione di maltrattamento, per iniziare una nuova vita in autonomia”).

