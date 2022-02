Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giussano: un 22enne di Meda al volante con alcol tre volte oltre i limiti, denuncia e patente ritirata Il giovane è stato fermato dai carabinieri in viale Monza. Un 23enne è stato invece segnalato perché aveva con sè marijuana per uso personale. Posti di blocco a Lentate sulla Nazionale dei Giovi: 60 auto controllate.

I carabinieri della stazione di Giussano hanno ritirato due patenti di guida a altrettanti giovani, di 22 e 23 anni, il primo, un medese, è stato fermato a bordo di una Alfa Romeo, in viale Monza, ed è stato riscontrato che aveva un tasso alcolemico del triplo rispetto al consentito. Il 23enne è stato invece trovato alla guida con quantitativi personali di mariujana. Il primo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, il secondo segnalato all’autorità amministrativa. Si tratta die uno degli esiti dei servizi ad “alto impatto” delle stazioni dei carabinieri della Brianza: una campagna di prevenzione contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche, soprattutto tra i giovani.

Anche i militari del Comando Stazione di Lentate sul Seveso hanno effettuato un servizio di prevenzione focalizzato sulla via Nazionale dei Giovi: “non di rado utilizzata quale via di transito per i traffici di droga lungo l’asse Svizzera-Como-Milano” dicono dall’Arma. L’attività ha visto impegnati 9 militari della stazione carabinieri che hanno complessivamente controllato 60 veicoli e 100 persone.

