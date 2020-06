Giussano, spettacolare crash sulla Valassina: feriti lievi e strada bloccata

Incidente sabato sera sulla Ss 36 all’altezza di Giussano in direzione Milano: due macchine si sono scontrate. Un crash spettacolare che per fortuna non ha avuto grosse conseguenze sulle persone se non lo spavento per una situazione che poteva portare a conseguenze più gravi