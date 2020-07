Giussano, spaccio nel parcheggio del centro commerciale e fuga in auto: arrestate due donne Una donna residente a Cesano Maderno con precedenti penali e una 27enne di Mortara sono state arrestate per spaccio a Giussano e resistenza a pubblico ufficiale: hanno tentato una fuga in auto in Valassina.

Erano parcheggiate all’esterno del centro commerciale di Giussano, ma non in attesa di entrare per fare la spesa. I carabinieri domenica pomeriggio hanno notato le due donne, di nazionalità marocchina, a bordo di una Lancia Musa mentre passavano una dose di cocaina a un giussanese quarantenne, già noto alle forze del’ordine.

Nei guai una 43enne residente a Cesano Maderno con precedenti penali per spaccio stupefacenti, furto e guida senza patente. e una 27enne di Mortara. Una volta intercettate, hanno tentato una fuga sulla Valassina ma sono state fermate all’uscita di Carate Brianza e arrestate. In auto avevano altre 4 dosi di cocaina, circa 1.500 in contanti e sei telefoni cellulari. L’arresto, per entrambe, è stato convalidato nel processo per direttissima senza misure cautelari fino alla prossima udienza, a settembre.

