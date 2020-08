Giussano, scomparso un ragazzo di 16 anni. È uscito sabato pomeriggio e non ha fatto rientro a casa sua. Ricerche estese anche alla stazione di Monza

Sono ancora in corso le ricerche di Alessandro Citterio, il 16enne di Paina di Giussano che non è rientrato a casa, dalla quale è uscito sabato 22 agosto nel pomeriggio. Per cercarlo anche le unità cinofile. Potrebbe aver preso il treno per andare a trovare un’amica