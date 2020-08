Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Federica Verno)

Il messaggio della sorella del 16enne (Foto by Federica Verno)

Giussano, il 16enne scomparso è stato ritrovato: «E’ a casa e sta bene» I ringraziamenti della sorella alle forze dell’ordine e a tutti i volontari che si sono prodigati nelle ricerche del ragazzo residente a Paina di Giussano, che, da sabato pomeriggio, non aveva fatto rientro a casa.

È arrivata nella notte la notizia del ritrovamento di Alessandro Citterio, il sedicenne, residente a Paina di Giussano, che, da sabato pomeriggio, non aveva fatto rientro a casa. Era uscito con la sua bicicletta insieme agli amici, ma, arrivata sera, dopo aver trascorso la giornata in compagnia, non è rincasato.

Le ricerche con le unità cinofile dell’Anc

(Foto by Federica Verno)

Immediatamente sono partite le ricerche su tutto il territorio e la famiglia ha lanciato un appello, tramite i social network, a chiunque avesse avuto occasione di vederlo. In campo anche le unità cinofile del servizio regionale e dell’Anc Giussano, coordinate da Marco Valsecchi, le cui ricerche si sono concentrate alla stazione di Monza, dove un testimone aveva comunicato di aver visto un ragazzo a lui somigliante.

Le forze dell’ ordine con la Polfer hanno controllato anche le stazioni dei treni di Milano. Il lieto fine è arrivato a notte fonda: Alessandro è stato ritrovato e sta bene. Ad annunciarlo gli stessi familiari su facebook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA