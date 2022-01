Giussano: guida a tutta velocità in centro con un bicchiere in mano e la vodka sul cruscotto Patente ritirata per un 23enne fermato dai carabinieri perché guidava a tutta la velocità nel centro di Giussano: i militari lo hanno trovato con un bicchiere in mano e una bottiglia semivuota di vodka sul cruscotto.

A tutta velocità in auto nel centro di Giussano, con un bicchiere in mano e una bottiglia di vodka sul cruscotto. No, non poteva passare inosservato il 23enne fermato dai carabinieri della stazione cittadina nel fine settimana. Il ragazzo era alla guida della Skoda del padre con due persone a bordo, nel corso della notte. Nonostante ci fosse poco da nascondere, il guidatore non ha voluto sottoporsi al test dell’etilometro: la scelta non giocherà a suo favore quando chiederà alla prefettura di Monza di restituirgli la patente, immediatamente ritirata dai militari.

