Giussano e la “filastrocca sulla gentilezza” ideata dalla seconda A della primaria di Birone Sono stati i piccoli della seconda A di Birone di Giussano a realizzazione una “filastrocca sulla gentilezza” per la giornata mondiale indetta per far riflettere le ragazze e i ragazzi, sull’uso consapevole di internet.

Grazie, prego, scusa, per favore “son parole assai graziose da sentir molto preziose”. È uno dei versi della “filastrocca sulla gentilezza” realizzata dalla classe 2^A della scuola primaria di Birone, che ha voluto dare il proprio contributo a “Safer Internet Stories 2022”, un progetto per la sicurezza in rete lanciato in occasione del “Safer Internet Day”, la giornata mondiale indetta per far riflettere le ragazze e i ragazzi, non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro. Dal titolo “Navigando gentilmente”, la filastrocca dimostra che si può essere “gentili online ma anche offline”. È stata inventata dai giovani studenti al termine di un percorso di apprendimento incentrato su riflessioni sul tema della gentilezza, culminato con la realizzazione del primo podcast dell’istituto scolastico. I bambini hanno anche realizzato dei lavoretti creativi sull’importanza della gentilezza. L’attività rientra tra le sfide del progetto del Piano nazionale scuola digitale - Innovamenti.

