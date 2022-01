Giussano: agitato e con una dose di cocaina in auto, denuncia e ritiro della patente Patente ritirata e denuncia per un 35enne fermato dai carabinieri a Giussano: in auto una dose di cocaina, poi il rifiuto di sottoporsi ai test. L’auto era stata già fermata per mancata revisione.

Troppo aggressivo alla guida e visivamente agitato quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo: e infatti aveva una dose di cocaina e, peraltro, viaggiava su un’auto che non poteva circolare da novembre, quando era stata trovata senza revisione.

Per un 35enne, intorno alle 19.30 di venerdì 28 novembre, è scattato così il ritiro della patente: tutto è successo in via D’Azeglio a Giussano, quando i carabinieri della stazione cittadina stavano eseguendo un pattugliamento territoriale. Dopo avere notato l’uomo i militari hanno deciso di fare una verifica, convinti, appunto, anche dallo stile di guida eccessivo in strade urbane. Dopo avere trovato la dose di cocaina il 35enne è stato invitato a sottoporsi a un test in ospedale, ma l’uomo ha rifiutato, guadagnandosi così una denuncia e il ritiro della patente.

Un paio d’ore prima anche un 41enne era stato sorpreso dai militari con una dose di cocaina in auto, a Briosco: era stato con ogni probabilità acquistata poco prima. Per lui solo la segnalazione al prefetto.

