Le prime pietre di inciampo di Monza, in via Prina, per Alessandro Colombo e Ilda Zamorani (Foto by Fabrizio Radaelli)

Giorno della memoria, sette pietre di inciampo a Monza: tutte le iniziative Sono sette le pietre di inciampo che saranno posate a Monza in occasione del Giorno della memoria in ricordo di altrettante vittime dei lager. Le iniziative nel capoluogo della Brianza.

Monza e la Brianza onorano la Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio. In diversi comuni della Brianza, secondo un calendario messo a punto dalla Provincia di Monza e Brianza, che sarà reso noto venerdì nel corso di una cerimonia ufficiale, è prevista la posa delle pietre d’inciampo realizzate dall’artista tedesco Gunter Demnig, piccoli blocchi quadrati di pietra ricoperta di ottone lucente per ricordare tutti i deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti che non hanno più fatto ritorno alle loro case.

Già diffuso il programma delle iniziative nel capoluogo. Alla stazione il giorno della ricorrenza verrà posizionata una corona di alloro sotto la targa che riporta i nomi delle vittime monzesi dei campi di concentramento e di sterminio. Alle 10 al Bosco della Memoria, in via Messa, si terrà una cerimonia per ricordare tutti coloro che sono morti perseguitati nei campi di prigionia italiani e tedeschi.

Seguirà la posa di sette pietre d’Inciampo, sempre realizzate da Demnig che ha fatto proprio un passo del Talmud: “Una persona viene dimenticata soltanto quando viene dimenticato il suo nome. Le pietre, che saranno scoperte alla presenza dei familiari, ricorderanno per sempre la memoria di: Enrico Bracesco in via Dante 45; Carlo Samiolo in via Volta 15; Pietro Massari in via Col di Lana 17; Federico Gaviraghi in via Mozart 16; Angelo Beretta in via S. Alessandro 5; Luigi Montrasio in via Marco d’Agrate 21; Giorgio Levi in via Pretorio 2. Già lunedì 24 è in calendario la prima iniziativa monzese con un tributo a Enrico Bracesco in Biblioteca Civica alle 20.45. Saranno presenti Milena Bracesco, presidente del Comitato Pietre d’Inciampo MB e presidente Aned Monza e Marco Steiner, presidente del Comitato Pietre d’Inciampo Milano. Mercoledì 26 gennaio alla Biblioteca Triante A. Juretich, in via Monte Amiata, sarà presentato alle il libro “Il razzismo in cattedra. Il Liceo F. Petrarca di Trieste e le leggi razziali del 1938”.

Parteciperanno alcuni rappresentanti dell’Istituto Mosè Bianchi per ricordare la professoressa Annalisa Camerini. Previsto un collegamento con l’autrice Annalisa Fant. Venerdì 28 sempre in biblioteca civica alle 20.45 sarà presentato il libro “Parole per Franco”, realizzato dagli studenti del Liceo Nanni Valentini. Saranno presenti Emanuela Manco, presidente Anpi Monza ed Elisabetta Biraghi, dirigente scolastico del Liceo Nanni Valentini.

