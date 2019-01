Frontale tra due auto in via Trento e Trieste a Carate Brianza: due feriti gravi

Incidente in via Trento e Trieste di Carate attorno a mezzogiorno di domenica 27 gennaio. Sette le persone coinvolte tra le quali due bambine di 9 e 11 anni. Due i feriti più gravi, trasportati da altrettante ambulanze in codice giallo nei vicini ospedali.