Francesca Mamè di Senago è la nuova Miss Lombardia Francesca Mamè, 18 anni di Senago, ha vinto il titolo di Miss Lombardia durante la finalissima regionale del concorso nazionale di Miss Italia 2021.

Senago può vantare la nuova miss Lombardia. È Francesca Mamè, 18 anni, eletta la sera di domenica 10 ottobre, durante la finalissima regionale del concorso nazionale di miss Italia 2021, nella location del Golf club Franciacorta. Francesca Mamè deteneva già il titolo di miss Miluna, assegnatole domenica 19 settembre, nella preselezione regionale che si era svolta in Alta Valle Intelvi, sul palco di Lanzo d’Intelvi. La Mamè si è diplomata lo scorso giugno all’istituto superiore Primo Levi di Bollate, con voto di 85 centesimi, nell’indirizzo relazioni internazionali e marketing.

Alta 1,78, è una bellezza tropicale eredita dalla mamma originaria del Camerun. Francesca è italiana e madre lingua francese. Ha alle spalle qualche esperienza come modella nel mondo della moda ed è anche una brava ballerina. È una giovane molto determinata, decisa, sicura di sé e al tempo stesso ambiziosa e un poco timida. La persona che più ammira è la mamma che l’ha sempre aiutata a superare momenti molto difficili sia quando frequentava le elementari che le medie, perché c’era sempre chi si burlava di lei per la sua pelle scura. Mamma Caroline l’ha esortata ad insistere, a non scoraggiarsi e a superare le critiche ingiuste.

“Il titolo di miss Lombardia mi fa molto onore - ha detto - e proseguirò la strada delle prefinali nazionali con la speranze di essere ammessa alla finale, ma nel mio cuore c’è forte il desiderio di proseguire gli studi in marketing e comunicazione. La mia intenzione era di iscrivermi all’università Bocconi, ma ha un costo non indifferente. Per non pesare sulla mia famiglia, ho deciso di prendermi un anno sabatico, e di lavorare così posso risparmiare e l’anno prossimo iscriversi all’università”.

“Attualmente aiuto mia mamma nell’attività di parrucchiera - ha proseguito - e sto gestendo la sua pagina Instagram e la comunicazione internet, mi occupo della contabilità e ho nel frattempo avviato una attività di prodotti specializzati per i capelli ricci e per la pelle. Un prodotto che è stato già approvato dall’Ue”.

A 15 anni, per un biennio, ha frequentato un corso di recitazione a Milano all’Accademia artisti, dove si è diplomata col voto di 95 centesimi.

“Sin da piccola - ha aggiunto Francesca - aspiravo alla recitazione per vincere la mia diversità, era un modo per potermi sbloccare. Infatti, mi è servito moltissimo in ambito emotivo, per esprimermi e relazionarmi con gli altri, perché quando mi trovo di fronte alle persone, parlando ho sempre paura di sbagliare e di essere giudicata”.

Sperava nella fascia di miss Lombardia? “Era un sogno come l’avevano tutte le altre 37 ragazze in gara”.

Francesca Mamè, ama leggere libri di storie vere e sceglie titoli di film che hanno contenuti attinenti alla realtà. Ha praticato danza e nuoto, va in palestra e continua i corsi di ballo. Le vacanze generalmente le alterna fra Sardegna e Abruzzo. Le prefinali nazionali del concorso di Miss Italia sono previste nelle prime due settimane di dicembre.

