Fontana, la Lega e il green pass: «Va esteso gradualmente, ci rende più liberi» Il green pass? Per Attilio Fontana, governatore leghista della Lombardia, «va esteso con gradualità, è uno strumento che ci rende più liberi».

Il green pass «è un mezzo per realizzare una maggiore libertà. Con il Green Pass si possono fare tante cose e impedire alle persone di correre rischi. L’ho sempre visto in modo positivo». Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un’intervista a Repubblica. In merito a un eventuale obbligo per tutti i lavoratori, «è un problema che in Lombardia non si pone. Le percentuale di vaccinati è talmente alta. Va risolto a monte. Convincendo chi è ancora recalcitrante a farsi vaccinare». Per Fontana, sul green pass «le scelte vanno prese con gradualità e tenendo conto delle condizioni di ogni singolo territorio. Se una persona è vaccinata, mi importa poco che abbia o no il green pass. Diventa un problema politico». «È chiaro - dice Fontana - che ci sono alcune categorie come i sanitari che, senza alcun dubbio, devono essere tutti vaccinati. Ma la vera soluzione è convincere chi non l’ha ancora fatto. Con una campagna informativa più efficace, spiegando i numeri che hanno permesso di ridurre i ricoveri e i morti. Agevolando le vaccinazioni e intercettando categorie che finora hanno incontrato difficoltà».

All’obiezione che i governatori leghisti sembrano pensarla diversamente da Salvini e dai parlamentari che hanno votato gli emendamenti di Fratelli d’Italia, che è all’opposizione, Fontana risponde che «non è vero. La scorsa settimana abbiamo sottoscritto un documento in cinque punti che riassumeva il pensiero della Lega in linea con quello di Salvini. Se poi qualcuno la pensa diversamente non è il pensiero del partito». Fontana parla anche delle discussioni in seno al centrodestra: «L’unico derby in corso nel centrodestra è cercare di sconfiggere il centrosinistra. A me interessa che il centrodestra prenda non solo un voto, ma molti più voti del centrosinistra. Noi la discussione interna la accettiamo, la sinistra no».

