Fondazione MB, 380mila euro in aiuto al terzo settore della Brianza. «Risposte ai bisogni urgenti della pandemia» Si tratta delle prime linee di finanziamento previste per il 2021 e riguardano assistenza sociale, attività educative e culturali. Il presidente Giuseppe Fontana: «Altre linee saranno presentate nel corso dell’anno, modulate a seconda dei bisogni che emergeranno».

Sostenere il terzo settore della Brianza nella ripresa delle attività, secondo le nuove modalità dettate dall’emergenza sanitaria e accompagnarlo poi per tutto il 2021 in base all’evolversi della situazione e al sopraggiungere di nuove necessità. Senza per questo tralasciare uno sguardo, più che mai necessario, allo sviluppo sostenibile. Questi gli obiettivi prioritari del nuovo, cospicuo, stanziamento di 380mila euro della Fondazione della comunità di Monza e Brianza onlus destinato a progetti sociali e culturali. Si tratta delle prime linee di finanziamento previste per il 2021 a cui si aggiungono anche le micro-erogazioni, i patrocini e un aggiornamento del bando “Covid-19 e trasporto sociale” promosso l’anno scorso con la Fondazione europea Guido Venosta e il Centro di servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio. Al centro, resta l’idea di sviluppare un moderno welfare di comunità attraverso risorse proprie della Fondazione Mb e quelle messe a disposizione da Fondazione Cariplo.

Le tre le linee di finanziamento odierne guardano all’assistenza sociale, alle attività educative e a quelle culturali. Al centro resta l’attenzione alle fragilità e all’inclusione sociale, con uno sguardo alle necessità delle persone in condizioni di difficoltà, anche guardando a nuove modalità adatte al mutato contesto dovuto alla pandemia. E ancora, la Fondazione si rivolge alle esigenze educative e familiari per contrastare la povertà educativa ancor più emergente e favorire la conciliazione tra la famiglia e il lavoro, così difficile nel contesto attuale, ma punta anche a favorire occasioni di socializzazione, arricchimento e benessere per la comunità promuovendo iniziative e attività culturali e a favorire e promuovere la lettura, come pratica essenziale per l’inclusione sociale, economica e culturale. «A differenza degli altri anni - spiega il presidente della Fondazione MB, Giuseppe Fontana - il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non presentare subito tutte le linee di finanziamento previste per il 2021: partiamo intanto prestando particolare attenzione all’assistenza sociale e alla cultura per rispondere ai bisogni più urgenti che i mesi di pandemia hanno fatto emergere. Altre linee saranno presentate nel corso dell’anno, modulate a seconda dei bisogni che emergeranno». Un “accompagnamento” del terzo settore che prosegue anche con reti e tavoli, sinergie con le istituzioni e altre realtà pubbliche e private del territorio. «Un esempio è il caso del ‘Fondo per il contrasto delle nuove Povertà’, promosso con l’obiettivo sviluppare azioni comuni» sottolinea il presidente. Quest’anno l’attività della Fondazione si ispira anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Onu per il 2030: ogni linea di finanziamento, infatti, è stata declinata secondo i “goal” da raggiungere: si tratta di diciassette obiettivi che cercano di risolvere problematiche riguardanti lo sviluppo economico e sociale. Per l’assistenza sociale è attivo uno stanziamento di 100mila euro, con un contributo massimo di 12mila euro; per le attività educative, uno stanziamento di 150mila euro, con un contributo massimo di 12mila; entrambi i bandi odierni hanno scadenza il 30 aprile. Per le attività culturali sono stati stanziati 60mila euro con contributo massimo di 6mila euro, il bando non ha scadenza. Informazioni e regolamenti sui bandi su www.fondazionemonzabrianza.org/bandi.

Continua anche l’attenzione alle realtà del terzo settore che si occupano di trasporto sociale, con un nuovo sostegno. Fondazione MB, Fondazione Europea Guido Venosta e Centro di servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio hanno già promosso un bando con l’obiettivo di supportarle.Ora sono emerse ulteriori necessità che hanno portato ad ampliare il focus del bando. Attraverso risorse proprie, la Fondazione MB mette inoltre a disposizione 50mila euro - 20mila per i patrocini e 30mila per le microerogazioni - per sostenere interventi minori in ambito sociale caratterizzati da criticità e urgenza e iniziative culturali e aggregative (le domande per patrocini e microerogazioni dovranno essere inviate a [email protected]).

