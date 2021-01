L’auto bruciata in via Fiume

Fiamme in via Fiume a Monza: un incendio ha distrutto un’autovettura Nottata di apprensione in via Fiume a Monza dove, per cause ancora da accertare, nella notte tra saabato 23 e domenica 24 gennaio una vettura è stata divorata dalle fiamme.

Misterioso rogo in fia Fiume a Monza. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio, intorno alle 3.30, una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza è intervenuta in Via Fiume, per l’incendio di un’autovettura parcheggiata lungo la strada. Non si registrano fortunatamente feriti. Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incendio, che ha interessato una sola vettura, una Peugeot 206.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, cui ora spetterà il compito di accertare le cause del rogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA