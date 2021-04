Festa Santa Valeria a Seregno, il comitato ha varato il programma definitivo Il comitato organizzativo della festa di Santa Valeria a Seregno ha varato il programma definitivo della manifestazione.

Con una settimana abbondante di anticipo sul battesimo ufficiale della programmazione, previsto giovedì 22 aprile, alle 20,30, con il tradizionale omaggio floreale alla statua della Madonna di piazzale Madonnina, presenti solo le autorità religiose e civili e gli addetti, la macchina organizzativa di volontari ha definito il calendario di iniziative che accompagnerà la patronale di Santa Valeria a Seregno, una delle più attese in Brianza, che ha dovuto giocoforza fare i conti con l’emergenza sanitaria.

Annullati il luna park e la fiera, a causa delle prescrizioni inserite nel decreto della presidenza del Consiglio dei ministri in vigore, dal punto di vista liturgico il momento principale sarà la celebrazione del cinquantesimo di sacerdozio di don Giuseppe Colombo, vicario per la parrocchia di Santa Valeria della Comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno, previsto in occasione della Messa di domenica 25 aprile, alle 11, in Santuario. Sempre l’edificio ecclesiastico ospiterà venerdì 23, sabato 24, domenica 25, lunedì 26 e martedì 27, alle 20,30, opportunità di meditazione e riflessione, mentre mercoledì 28, giornata in cui ricorrerà la memoria di Santa Valeria, alle 18,30 sarà officiata una funzione eucaristica in suffragio di tutti i benefattori della comunità.

Passando all’ambito aggregativo, il cartellone proporrà una mostra artistica, che sarà ospitata da diversi negozi locali, la sistemazione di installazioni artistiche attorno al Santuario, il coinvolgimento dei ristoratori per la preparazione di alcuni piatti tipici della sagra, vista l’impossibilità di cucinarli e gustarli come sempre alla baita del pellegrino, e l’immancabile Pagoda della solidarietà, che i giovani animeranno, con la finalità di far conoscere alla popolazione tutti i missionari seregnesi nel mondo. Inoltre, sul piazzale antistante il Santuario, sabato 24 aprile troveranno accoglienza i campanari ambrosiani, domenica 25 un laboratorio artistico e sabato 1 maggio i madonnari di Mantova. Informazioni più dettagliate sono reperibili sul portale sagra.santavaleriaseregno.it.

