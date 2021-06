Festa delle Oasi e riserve Lipu: domenica a Cesano visite guidate, bird watching, laboratori per bimbi e camminate Si torna alla natura sabato 12 e domenica 13 giugno. Durante le visite guidate della mattina e del pomeriggio si parteciperà anche all’evento “Bioblitz Lombardia Aree protette” in collaborazione con il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Il Bioblitz è un evento di “osservazione” naturalistica e scientifica.

Si torna in natura sabato 12 e domenica 13 giugno con la Festa delle oasi e delle riserve Lipu, 24 aree ricche di biodiversità e di ambienti mozzafiato, gestite dalla Lipu, dal Piemonte alla Sicilia, in collaborazione con gli enti locali. Anche al centro di Cesano Maderno ci saranno molte iniziative. Escursioni ed eventi di birdwatching guidati, oltre a giochi e laboratori per i più giovani, il tutto solo su prenotazione (numeri limitati) e nel rispetto delle normative anti Covid. Appuntamento domenica 13 dalle 7.30 per scoprire aree ricche di biodiversità e di ambienti mozzafiato. Con partenza dal centro Alex Langer ci saranno escursioni e laboratori per l’intera giornata. Le visite guidate partono alle 7.30, alle 10.30 (dedicata a chi ha bambini nella fascia d’età 3-5 anni) ed alle 14.30. Accompagnati da volontari esperti birdwatchers, i visitatori potranno scoprire l’avifauna presente nei diversi ambienti dell’Oasi. Alle 15 laboratorio “L’albero della mia vita”: una passeggiata lungo “Un sentiero per tutti” per conoscere gli alberi dell’Oasi. Al termine i bambini, aiutati dagli adulti, si divertiranno a creare un “fantasioso” albero naturale, prendendo spunto dalla Mappa del libro “L’Albero e il Mago” a cura del gruppo “Vite di Sogni”. Alle 16 è in programma una dimostrazione di nordic walking con il Team Triangolo Lariano.

Le attività sono a numero chiuso (gratuite per i soci Lipu, con una minima donazione per gli altri) per cui occorre prenotare, scrive mail a [email protected] Durante la festa ci si potrà affiliare alla Lipu sfruttando l’offerta speciale per i nuovi soci “Amico Lipu” e l’iscrizione valida per 6 mesi. I programmi delle giornate della Festa e i contatti con le strutture sono pubblicati sul sito www.lipu.it. In caso di maltempo o pioggia, gli eventi saranno annullati. Durante le visite guidate della mattina e del pomeriggio si parteciperà all’evento “Bioblitz Lombardia Aree protette” in collaborazione con il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Il Bioblitz è un evento di “osservazione” naturalistica e scientifica. L’iniziativa consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente e in un tempo definito, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale. Tutte le attività della giornata sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria entro sabato 12 giugno. Per prenotazioni scrivere a : [email protected]

Le attività Lipu Cesano proseguiranno poi con “Eventi estate 2021”. Ci saranno visite guidate, domenica 27 giugno, domenica 4 e 11 luglio, ore 9; visite notturne, sempre guidate, Venerdì 25 giugno, venerdì 2 Luglio, venerdì 9 Luglio, venerdì 16 Luglio, ore 21.30. Gli Eventi Natura 2021 sono organizzati in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno e il Parco delle Groane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA