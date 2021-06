Festa a Verano per l’ordinazione sacerdotale di don Ba Oo Festa grande a Verano per l’ordinazione sacerdotale di don Ba Oo.

Verano in festa per l’ordinazione sacerdotale di don Ba Oo. Il religioso, originario del Myanmar, verrà ordinato sabato 12 giugno in duomo a Milano. In serata sarà poi festeggiato dai suoi ragazzi dell’oratorio: alle 19.30 la pizzata in compagnia e, a seguire, si gioca a calcio e pallavolo. Domenica alle 11 la prima messa che i genitori di Ba Oo potranno seguire in diretta streaming dal Myanmar. Al termine della funzione un aperitivo per tutti nel cortile. Nel pomeriggio spazio ai giochi coi piccoli dalle 15. Il novello sacerdote è stato destinato a Hong Kong per il resto del 2021 quindi a gennaio del prossimo anno partirà per Taiwan.

