Ferrovie, il Tar respinge il ricorso: ora arrivano altri 31 convogli

Nessun impedimento anche per l’ultima gara per fornire 176 nuovi treni comprati dalla Regione investendo 1,6 miliardi di euro. Il Tar ha detto no al ricorso che era stato presentato del produttore di treni Caf che lamentava l’esclusione dalla gara indetta per 31 convogli di media capacita’.

Ora quindi la gara verrà aggiudicata ad Alstom, poi Fnm sottoscriverà l’accordo quadro e Ferrovienord il primo contratto applicativo.

Si tratta di 31 treni che si affiancano ad altri 145: 100 treni ad alta capacita’, 30 treni ibridi diesel-elettrici, 15 treni nuovi (5 ad alta capacita’ e 10 a media capacita’). Treni che entreranno in servizio nella prima parte del 2020, i primi due a gennaio.

