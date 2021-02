Fare sport con il bridge: il corso online per imparare e divertirsi Si tratta dell’unico gioco di carte riconosciuto dal Coni, la Federazione in Italia conta 20mila iscritti, a Monza e in Brianza sono presenti tre associazioni oltre a una scuola.

Giocare a carte è diventato sempre più difficile in epoca Covid ma per gli appassionati oggi c’è una possibilità in più. La Federazione Italiana Gioco Bridge propone corsi online che coinvolgono appassionati di tutte le età, dai bambini fino ai loro nonni. Un’occasione “ghiotta” che ha contribuito anche ad avvicinare i “senior” alle nuove tecnologie. Il gioco del bridge è molto amato dalle nostre parti.

La Federazione conta tre associazioni (in Italia sono in totale trecentotredici) nella provincia di Monza Brianza, oltre a una scuola per imparare il gioco. Nel nostro paese gli iscritti sono oltre 20mila e lo zoccolo duro dei giocatori è composto da persone over 70, nonostante un importante avvicinamento da parte dei più giovani grazie ai numerosi progetti presenti nelle scuole legati a questa disciplina. Gli albi federali contano inoltre circa 530 arbitri e 330 insegnanti in attività.

I corsi online possono essere seguiti attraverso una piattaforma di videoconferenza in gruppi da quattro persone, oltre all’istruttore ufficiale della Federazione. Si potrà vedere e sentire l’insegnante, interagire con lui e gli altri allievi anche senza condividere (per i più timidi) la propria immagine attraverso il sistema video. Allo stesso tempo si può giocare tutti insieme a bridge sotto la guida interattiva dell’istruttore.

«Con l’attivazione dei corsi online- spiega Francesco Ferlazzo Natoli, presidente della Federazione Italiana Gioco Bridge - abbiamo voluto dare l’opportunità ad appassionati e non di avvicinarsi al nostro mondo. Così facendo abbiamo indirettamente contribuito a spingere una più veloce digitalizzazione delle persone over 70. Possiamo confermare che sono davvero numerosi gli ottantenni e ultra ottantenni che hanno deciso di diventare maggiormente tecnologici spinti dal desiderio di continuare a coltivare la loro passione pur rimanendo in casa. Il Bridge infatti è un‘attività intellettuale che aiuta a stimolare e allenare la mente anche delle persone più anziane». Una curiosità: il bridge è l’unico gioco di carte riconosciuto dal CONI come sport. Per iscriversi ai corsi è sufficiente inviare la richiesta a: [email protected]

