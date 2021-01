Un 15enne ferito da un’arma da taglio ad Arcore forse durante una tentata rapina AI carabinieri il minore ha detto di essere stato affrontato da uno sconosciuto ubriaco che poi si è dileguato a mani vuote. Colpito a un fianco, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Vimercate. Non è in pericolo di vita.

Un ragazzo di 15 anni è stato soccorso attorno alle 17 di sabato 9 gennaio, ad Arcore, in piazza Martiri della Libertà, dopo essere stato ferito da un’arma da taglio. Sul posto personale sanitario della Croce rossa di Villasanta inviato dal 118 che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Vimercate in codice giallo, non è in pericolo di vita. Ai carabinieri della Compagnia di Monza, Nucleo operativo radiomobile, e della Stazione dell’Arma di Arcore il compito di ricostruire l’accaduto.

Il minore ha riferito ai militari che, mentre era in compagnia di un coetaneo, ha subito una tentata rapina da parte di uno sconosciuto con il volto scoperto, ubriaco e armato di un coltellino che lo avrebbe ferito con un fendente - di taglio - al fianco destro per poi dileguarsi a piedi lungo le strade limitrofe a mani vuote. Indagini sono in corso anche attraverso l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza della zona.

