Eroina, marijuana e hashish: sequestri degli agenti della polizia locale di Monza Gli uomini del Nost, Nucleo operativo sicurezza tattica, con il cane antidroga Narco, impegnati in via Colombo e in via Azzone Visconti a Monza dove hanno trovato eroina, marijuana e hashish nascosti.

Hanno trovato anche dell’eroina, oltre a hashish e marijuana, gli agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) della polizia locale di Monza, giovedì 30 luglio, durante una operazione in città, con l’ausilio del cane antidroga Narco. Il ritrovamento è avvenuto in via Colombo, su segnalazione di un cittadino, e nei soliti giardini di via Visconti.

Il cane Narco in azione

In via Colombo gli agenti hanno rinvenuto 0,76 grammi di eroina, mentre nel giardino di via Visconti, sotto alcune zolle e tra i cespugli, il cane Narco ha trovato 24,20 grammi, già divisi in dosi, di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana. Altri 5 grammi di hashish sono stati rinvenuti al «Giardino Incantato», sempre in via Azzone Visconti, dove è stato eseguito un ordine di allontanamento nei confronti di un cittadino italiano residente a Monza che faceva uso di sostanze stupefacenti in luogo aperto al aperto al pubblico.

I controlli si sono estesi anche in piazza Cambiaghi, dove, sotto i portici, gli agenti hanno identificato alcune persone che bivaccavano. Un cittadino straniero è stato sanzionato per consumo di bevande alcoliche all’aperto ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento di Polizia Urbana.

La droga sequestrata

