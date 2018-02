Elezioni, i candidati del centrodestra riammessi al voto del 4 marzo

La soluzione è arrivata in tempi brevi. I candidati del centrodestra a rischio per un vizio di forma sono stati ammessi alle elezioni del 4 marzo. A rischio per un giorno, tra gli altri, gli azzurri Andrea Mandelli e Guido Della Frera, il leghista di Lissone Andrea Crippa.