Elezioni a Vimercate: la Lega inaugura la sede, Richetti in città per Cereda

Continua senza sosta la campagna elettorale a Vimercate tra presentazioni di liste e big della politica che sfilano in città a sostegno dei candidati. Sabato pomeriggio 18 settembre in piazza Unità d’Italia la Lega ha presentato la sua squadra e la sua nuova sede a pochi passi dal Comune. Il Carroccio ha ribadito ancora una volta le priorità per Vimercate come: la riapertura della piscina, la riapertura dell’asilo nido Girotondo, un nuovo anello ciclopedonale, una città più sicura, maggior manutenzione del verde, sostegno alla disabilità e al commercio locale. Argomenti condivisi con il candidato sindaco del centrodestra Giovanni Sala.

Vimercate: Matteo Richetti con Vimercate Futura

A qualche centinaio di metri in piazza Santo Stefano si è registrata la presenza del senatore Matteo Richetti di Azione a sostegno della civica Vimercate Futura che annovera tra i suoi candidati Mariasole Mascia e Davide Nicolussi esponenti del partito fondato da Carlo Calenda. Richetti prima di recarsi in piazza ha fatto un sopralluogo al centro sportivo di via Degli Atleti insieme anche al candidato sindaco di tutto il centrosinistra Francesco Cereda.

