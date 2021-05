Elezioni a Vimercate, Cagliani: «Sto costruendo un polo di centro con candidature forti» Alessandro Cagliani usa un video sui social di domenica per ribadire le sue intenzioni in vista delle prossime elezioni amministrative a Vimercate:«Sto costruendo un polo di centro con candidature forti».

«Sono tornato per le elezioni anzi in realtà non me ne sono mai andato». Parola di Alessandro Cagliani che domenica 9 maggio ha condiviso un video definendo il suo progetto politico «alternativo alla sinistra chiusa su se stessa. Sto costruendo un polo di centro, civico, su cui convergeranno tante persone. Proporremo candidature forti con persone innamorate della città in modo incondizionato e disinteressato». Il dialogo di Cagliani per sua stessa ammissione è aperto verso tutti al momento questa coalizione è formata da Noi per Vimercate, Italia Viva e Vimercate Cambia guidata da Cristina Biella. Nelle prossime settimane si potrebbero avere novità sul nome del candidato sindaco che capeggerà questo schieramento moderato anche se i nomi più gettonati restano sempre quelli di Biella e dello stesso Cagliani che negli ultimi cinque anni in consiglio comunale, dal fronte delle opposizioni, hanno combattuto diverse battaglie contro la maggioranza come ad esempio la riapertura della piscina comunale chiusa da quasi tre anni.

