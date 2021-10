Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Elezioni Vimercate Cereda (a sinistra) (Foto by Michele Boni)

Elezioni a Vimercate: ballottaggio Cereda-Sala, i numeri del voto Ballottaggio tra centrosinistra (Cereda) e centrodestra (Sala) a Vimercate: è il verdetto del primo turno delle elezioni amministrative. Non ci sarà il sindaco uscente Sartini, che era stato eletto per i Cinque stelle e si è presentato senza simbolo.

Saranno Francesco Cereda (centrosinistra) e Giovanni Sala (centrodestra) a contendersi la carica di sindaco della città di Vimercate al ballottaggio del 17 ottobre. Questo è il responso delle urne al primo turno delle elezioni amministrative, al termine dello scrutinio delle 26 sezioni cittadine che si è completato alle 22.15 del 4 ottobre.

Hanno votato 11.434 elettori (5.496 maschi e 5.938 femmine) pari al 54,7% degli aventi diritto. Nel 2016 aveva votato il 61,6% degli aventi diritto, confermando un calo progressivo dell’affluenza alle urne per il voto del sindaco: nel 2011 si era recato alle urne il 71,88% degli elettori.

Il candidato del centrosinistra si è aggiudicato il 44,85% dei consensi (5.005 voti), mentre il rappresentante del centrodestra ha ottenuto il 35,15% dei voti validi (3.922 voti). Al sindaco uscente Francesco Sartini, sostenuto da 4 liste civiche, sono andati 2.232 voti (20,00%). Le schede bianche sono 62 (0,54%), quelle nulle 212 (1,85%).

Per quanto concerne i voti di lista è il Partito Democratico il primo partito in città (24,02%), al secondo posto si colloca la lista civica Vimercate Futura per Cereda Sindaco, che ottiene il 13,69%, mentre terza forza cittadina è la Lega, che sostiene Giovanni Sala (11,08%).

Tra i voti di preferenza spiccano i 499 voti di Mariasole Mascia, candidata sindaco di 5 anni fa, e sul fronte opposto le 254 preferenze accordate a Luca Caprioli, capolista della lista Noi Per Vimercate Giovanni Sala Sindaco.

L’Ufficio Centrale si riunirà martedì 5 ottobre in Sala Consiliare per procedere alla proclamazione degli eletti.

