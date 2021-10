Elezioni a Verano Brianza, la nuova giunta del neo sindaco Samuele Consonni Il neo sindaco di Verano Brianza, Samuele Consonni, ha ufficializzato i nomi dei componenti della sua nuova giunta.

Una squadra completamente rinnovata. Il sindaco di Verano Brianza Samuele Consonni ha scelto i suoi assessori. I nomi saranno ufficializzati lunedì 18 ottobre durante il consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione. Entrano in giunta, per la prima volta, Paolo Caglio, Erica Spicci, Natalino Caglio e Beatrice Occhionero.

Paolo Caglio, 52 anni professione dirigente d’azienda,ricoprirà il ruolo di vicesindaco. A lui sono affidate le deleghe a Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti, Lavoro, Attività produttive e Commercio. A Erica Spicci, 39 anni educatrice presso la scuola dell’infanzia parrocchiale “Regina Margherita”, il delicato compito della delega a Servizi sociali e socio-sanitari oltre a Pari opportunità e Associazioni. Natalino Caglio, 50 anni professione bancario, raccoglierà il testimone di Giancarlo Gerosa e sarà assessore a Bilancio e Programmazione. Infine la più giovane del gruppo Beatrice Occhionero, 28 anni e un lavoro da ricercatrice in un’azienda brianzola, sarà assessore a Politiche giovanili e Sport.

Il nuovo sindaco di Verano ha tenuto le deleghe a Urbanistica, Edilizia privata, Istruzione, Cultura, Personale, Polizia locale e Protezione civile. Il capogruppo di ViviVerano in consiglio comunale sarà Matteo Parravicini a cui sono state confermate anche le deleghe in Ecologia e Tutela ambientale. Da quest’anno il 39enne responsabile marketing avrà in carico anche la delega in Comunicazione. Infine al consigliere comunale Miriam Grasso, medico di base a Giussano, è stata affidata la delega in Salute.

