(Foto by Paolo Volonterio)

La candidata sindaca Rina Del Pero, al centro, con alcuni simpatizzanti del Polo Civico per Meda al gazebo del mercato (Foto by Paolo Volonterio)

Elezioni a Meda: Rina Del Pero e il Polo civico danno appuntamento al mercato

Il “Polo civico per Meda” con Rina Del Pero sindaca, si è presentato giovedì 14 mattina alla città al gazebo del mercato centrale di piazza Dozio. Una seconda presenza è fissata per giovedì 21aprile al mercato del Polo di piazza Mercanti, angolo via Tre Venezie.

Tra i numerosi argomenti esposti al pubblico, sia di curiosi che interessati all’azione del Polo Civico, la candidata sindaca Rina Del Pero, ha detto: “Noi siamo l’unica vera e collaudata proposta civica per Meda”.

Poi ha spiegato che: “Ci impegniamo a realizzare ciò che promettiamo. Diversamente da chi finora ha promesso, ma non fatto. Come la rigenerazione del centro, il superamento della ferrovia, il miglioramento della viabilità, la riduzione delle entrate tributarie”.

“Il comune di Meda ha circa 15 milioni di euro di avanzo di bilancio - ha continuato Del Pero - l’impegno del Polo Civico sarà quello di utilizzare con attenzione le risorse disponibili per assicurare servizi, decoro, pulizia e manutenzione della città, senza accumulare avanzo a spese dei cittadini”.

La candidata sindaca ha spiegato: “Per noi, la politica è mettere le proprie esperienze e competenze al servizio della città. Desideriamo che il comune dia risposte veloci, concrete ai cittadini e soluzioni realizzabili in tempi certi”. Concludendo ha aggiunto: “Siamo pronti ad ascoltare e collaborare con tutti per portare idee ed energie nuove. Insieme possiamo farcela”.

