Eduscopio 2019, studio e lavoro: quali sono le migliori superiori di Monza e Brianza Pubblicata l’edizione 2019 di Eduscopio, la bussola per l’orientamento scolastico della Fondazione Agnelli. Tra le eccellenze di Monza e Brianza c’è l’artistico diretto dalle Preziosine di Monza, ai vertici della classifica italiana. Nelle top ten anche il classico Marie Curie di Meda e lo scientifico Frisi monzese, oltre al Don Gnocchi di Carate Brianza.

Da quali scuole superiori arrivano gli studenti che hanno le migliori performance all’università? E da quali istituti i ragazzi che più facilmente entrano nel mercato del lavoro? Sono le risposte che ogni anno cerca di dare la Fondazione Agnelli di Torino con la pubblicazione di Eduscopio , l’indagine sui risultati degli studenti usciti dalle superiori di tutta Italia.

E allora una declinazione territoriale con il Cittadino per capire il valore delle scuole sul territorio di Monza e Brianza. La redazione ha selezionato i risultati di licei e istituti in un raggio di venti chilometri dal capoluogo della provincia. Il Cittadino ha poi tolto tutti i plessi non brianzoli per definire la classifica delle scuole per categoria: liceo classico, scientifico, artistico e linguistico, gli altri indirizzi. Il giornale ha poi reso tra parentesi la classifica non solo per le scuole brianzole, ma anche il piazzamento nella classifica generale nell’arco dei venti chilometri. Giusto per capire: il numero tra parentesi indica il piazzamento dell’istituto in un quadro più generale della sola Brianza, ma in un quadro più grande di possibilità nell’arco di venti chilometri da Monza.

GUARDA La classifica delle scuole di Monza e Brianza (PDF)

In tutto questo alcune eccellenze: il Marie Curie di Meda che svetta sul fronte dei licei classici anche al confronto con le scuole di Milano, e lo Zucchi monzese che se la cava con un decimo posto anche di fronte al capoluogo lombardo. Il Frisi di Monza, che è tra i migliori scientifici anche della città metropolitana di Milano. Il Porta di Monza che è tra i migliori linguistici di due province. Le

GUARDA La classifica delle scuole di Monza e Brianza per tasso d’occupazione (PDF)

E il lavoro? Le perfomance di chi esce dalle superiori e affronta l’occupazione è valutato da Eduscopio in due direzioni: il tasso di occupazione degli ex studenti o la congruenza tra percorso di studi e lavoro. Il Cittadino ha scelto il tasso di occupazione: i migliori sono per categorie il Ghandi di Besana, il Da Vinci di Monza, il Ballerini di Seregno e il Ferrari di Monza.

