È morto Francesco Formenti, ex onorevole del Carroccio e consigliere comunale a Seregno

Il mondo della politica brianzola è in lutto. Dopo un periodo di malattia, si è spento sabato 13 marzo Francesco Formenti, seregnese, 74 anni compiuti in gennaio, tra i fondatori della Lega Lombarda insieme a Umberto Bossi e poi deputato del Carroccio tra il 1992 ed il 2001.

Architetto di professione, Formenti vantava anche una lunga esperienza nel consiglio comunale della città di cui era originario e dove risiedeva, prima come indipendente del Movimento Sociale Italiano e poi appunto come rappresentante della Lega, con cui aveva vissuto la gioia del successo elettorale conquistato nel 1993 da Evita Bovolato, che per un biennio ha amministrato alla guida di un monocolore leghista, prima che la legislatura terminasse in anticipo.

Dopo il divorzio dal movimento, Formenti aveva continuato ad alimentare la sua passione per la politica e si era candidato a sindaco di Seregno per due volte, la prima nel 2015 e la seconda nel 2018, in entrambi i casi alla guida di liste di ispirazione indipendentista, senza però riuscire ad ottenere i consensi necessari per entrare a far parte dell’assise. L’ex deputato lascia la moglie Annamaria Meroni, i figli Alessandro, Federica e Lorenzo. Le esequie sono state fissate per lunedì 15 marzo, alle 15,30, nella Basilica San Giuseppe.

