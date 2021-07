Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

È morta in ospedale la donna di 63 anni investita ad Agrate Brianza Non ce l’ha fatta la donna di 63 anni investita martedì 27 luglio alle 18 in via Matteotti all’altezza del cimitero di Agrate Brianza. Era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Niguarda e operata.

Non ce l’ha fatta la donna di 63 anni investita martedì 27 luglio alle 18 in via Matteotti all’altezza del cimitero di Agrate Brianza. La signora, residente a Caponago, è morta verso le 23, poche ore dopo esser stata ricoverata e operata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stata trasferita a bordo dell’elisoccorso intervenuto sul posto.

Le condizioni si sono rivelate troppo gravi nonostante i paramedici abbiano provato a rianimarla col massaggio cardiaco. Sull’esatta dinamica del sinistro sta indagando la Polizia Locale che mercoledì mattina 28 luglio ha informato le autorità competenti. Secondo una prima ricostruzione la caponaghese stava attraversando a piedi via Matteotti da via Roma verso via Foscolo quando è stata centrata da un’auto condotta da una donna residente ad Agrate, uscita incolume dalla collisione.

