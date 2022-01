Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Il sopralluogo del sindaco e degli assessori (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Due nuovi boschi a Lissone, 3.500 alberi di dieci tipologie su 2,4 ettari di terreno L’intervento è curato da parco GruBria su un’area comunale di via Bottego: a dimora 1.833 piante nell’area situata all’accesso viabile al laghetto del Bosco Urbano, altre 1. 650 accanto allo specchio d’acqua.

Primo sopralluogo del sindaco Concettina Monguzzi e degli assessori Antonio Erba e Marino Nava ai lavori in corso, curati da Parco Grubria, nell’area lissonese di via Bottego. Si tratta della nascita di due veri e propri boschi permanenti: prevista la piantumazione di 3.500 piante su una superficie di 2,4 ettari del Comune, già ricompresa nel Parco GruBrìa. L’intervento rientra nella progettazione coordinata dal Parco sovracomunale, destinatario di un finanziamento regionale del valore complessivo di oltre 600mila euro, con il quale verranno effettuati interventi di rimboschimento nei territori di 9 dei 10 Comuni aderenti.

Il valore dell’intervento su Lissone è di circa 70 mila euro e costituisce un rafforzamento degli obiettivi che ha portato il Comune ad aderire al Parco di interesse sovracomunale vincolando 1,4 milioni di metri quadrati di territorio a verde sul totale di 9,27 milioni di superficie complessiva.

Il progetto prevede la piantumazione di 1.833 piante nell’area situata nelle immediate vicinanze dell’accesso viabile al laghetto del Bosco Urbano, mentre una seconda area, situata al fianco del laghetto, prevede la messa a dimora di 1.650 piante, per le quali è prevista in una fase iniziale operazioni di taglio della vegetazione infestante. Le specie piantumate sono di dieci tipologie: ciliegio, acero campestre, olmo campestre, farnia, carpino bianco, nocciolo, ligustro, biancospino, corniolo e pallon di maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA