Due nuove bolidi per i vigili di Seregno: di pattuglia con le Alfa Romeo Giulia da 200 cavalli Due Alfa Romeo Giulia da 200 cavalli: sono questi i nuovi bolidi consegnati al comando della polizia locale di Seregno.

Mantenendo fede alle promesse espresse più volte nel corso dell’anno, in particolare la scorsa estate al termine dei diversi episodi di intolleranza commessi da baby gang in centro città, il sindaco Alberto Rossi, con al fianco l’assessore alla Sicurezza William Viganò, nei giorni scorsi, ha consegnato alla polizia locale le chiavi di due nuove Alfa Romeo 2000 da 200 cavalli, nelle mani del comandante Maurizio Zorzetto presente anche il commissario capo Felice Buzzi e due agenti. Una delle due Alfa Romeo è attrezzata con cellula di contenimento per il trasporto di persone fermate o arrestate. Sono le prime due autovetture del pacchetto di cinque in arrivo nei prossimi mesi.

«Abbiamo inteso aprire il nuovo anno - ha detto il sindaco Alberto Rossi - proseguendo con il potenziamento e l’ammodernamento dei mezzi in dotazione alla polizia Locale, che permetterà una maggior presenza agli agenti nelle zone più sensibili della città». Tra le priorità il primo cittadino ha ricordato la stazione ferroviaria di piazza XXV aprile, in cui transitano giornalmente oltre 14mila persone, ma soprattutto perché nelle ore serali è un luogo insicuro per la presenza di persone di ogni genere dedite allo spaccio. Il primo cittadino ha poi sottolineato che «l’anno appena trascorso ha visto il potenziamento del corpo della polizia locale con altri sette agenti e due nuovi ufficiali e riorganizzati i turni per portare più personale nelle strade, oltre ad aver ampliato il numero di iniziative come il pattugliamento finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti e incrementato il numero dei presidi notturni per il controllo di chi guida in stato di ebbrezza e che non osserva i limiti di velocità».

Infine ha concluso affermando che l’anno in corso vedrà il trasferimento della polizia locale nei locali dell’ex caserma della polizia stradale di via Messina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA