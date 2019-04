Due bambini feriti da un cane pitbull a Limbiate Sono ricoverati all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, due bambini di 6 e 7 anni aggrediti da una cane pitbull mentre giocavano nel cortile di casa a Limbiate.

Sono ricoverati all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, due bambini di 6 e 7 anni aggrediti da una cane pitbull mentre giocavano nel cortile di casa a Limbiate. È successo nel pomeriggio di sabato 13 aprile: il cane sarebbe sfuggito al proprietario, mordendo i bambini al corpo e al volto e allarmando alcuni residenti richiamati dalle urla. Secondo fonti di agenzia, un fatto simile sarebbe accaduto già a novembre. L’animale è stato affidato all’Ast, denuncia per il padrone.

