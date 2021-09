Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Droga: la polizia sequestra 450 kg di hashish a Vimercate - VIDEO Sequestro di droga a Vimercate: 440 kg di hashish sono stati ritrovati in un box, altri 10 kg invece erano a bordo di un minivan controllato all’uscita da uno stabile dalla polizia di Stato.

Una quantità ingente di droga sequestrata dalla polizia di Stato a Vimercate: 440 kg di hashish sono stati ritrovati in un box, altri 10 kg invece erano a bordo di un minivan controllato all’uscita da uno stabile. L’operazione è stata portata a termine nell’ambito di attività per la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nei guai due cittadini italiani arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Gli agenti avevano scoperto che in quel luogo si sarebbe potuto concretizzare lo scambio di una consistente quantità di droga e ne hanno avuto la conferma all’arrivo di un minivan intestato a una società di leasing che però, qualche mese fa, era stato controllato quando a bordo c’erano due soggetti con numerosi precedenti penali anche per stupefacenti.

Sequestro droga a Vimercate

Quando all’uscita del mezzo hanno intimato l’alt, il passeggero ha tentato la fuga infilandosi in un appartamento e poi provando a barricarsi quando la padrona di casa è scappata spaventata. Non è servito a molto. I poliziotti sono riusciti a entrare, a bloccarlo e a riportarlo dal complice che invece era rimasto tranquillo al posto di guida del minivan.

Tra i sedili c’era una busta con 10 kg di hashish, all’interno del box aperto con le chiavi trovate addosso ai due numerose confezioni con altri 440 kg di droga e altrettante confezioni già aperte e vuote, a riprova dell’elevato volume di “affari” dei due trafficanti.

