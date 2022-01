Doppio incidente sulla Ss 36 verso Lecco, quattro persone finiscono in ospedale Doppio incidente in Valassina, sulla Ss 36 in direzione Lecco: venerdì sera, 21 gennaio, quattro persone sono finite in ospedale.

Doppio incidente nella serata di venerdì 21 gennaio lungo la Ss 36 in direzione Lecco. Intorno alle 20:30 all’altezza di Capriano un uomo alla guida di una Renault Clio vecchio modello ha perso il controllo della vettura impattando contro il guard rail della corsia di sorpasso, provocando danni alla vettura e all’infrastruttura. Dopo il sinistro si è allontanato a piedi, barcollando, e imboccando l’uscita di Capriano. Indagini della Polstrada di Monza in corso per risalire all’identità del guidatore per poi recapitare le sanzioni del caso.

La coda che si è formata sulla Ss 36

Poco dopo, alle 21 circa, a causa della coda sviluppatasi per il primo sinistro in uscita dall’ultimo curvone di Briosco, sulla corsia più lenta, un uomo alla guida di un Alfa Romeo 146 ha impattato violentemente contro un’altra Renault Clio ferma in coda, con a bordo un 61enne, distruggendo la parte posteriore e mandando la vettura in testacoda. Coinvolte con danni lievi altre tre vetture, per un totale di 7 persone coinvolte.

La Clio sfondata

A preoccupare i soccorritori le condizioni del 61enne che ha riportato ferite alla testa. Sul posto tre ambulanze da Giussano, Mariano e Seregno per gestire i feriti, la Polstrada di Monza per i rilievi e Anas per viabilità e ripristino sede stradale. Quattro persone, alla fine, e per fortuna senza gravi conseguenze, sono finite in ospedale.

Le operazioni di soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA