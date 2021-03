Doppio allarme per incendio in appartamento: a Lissone per un mobiletto, a Giussano per un antifurto nebbiogeno L’allarme è scattato nella prima serata di venerdì in piazza Roma a Giussano per fumo da un palazzo o da un negozio. I vigili del fuoco hanno dato la risposta: era un antifurto nebbiogeno. Poco prima intervento a Lissone.

L’allarme è scattato nella prima serata di venerdì in piazza Roma a Giussano. Fumo da un palazzo di cui in un primo momento i residenti non riuscivano a individuare l’origine: proveniva dal primo piano o dal negozio sottostante? La risposta è arrivata dai vigili del fuoco arrivati sul posto con diversi mezzi da Seregno, da Desio con l’autoscala tridimensionale, da Carate Brianza con l’autopompa e il “carro teli”.

Il fumo in realtà era la “nebbia” sprigionata da un antifurto: nessun incendio quindi ma un effetto anti intrusione dell’impianto del negozio di pelletteria scattato per motivi che saranno accertati dai carabinieri allertati per i rilievi. Per fortuna non è servita l’ambulanza dell’Avis Meda intervenuta in supporto.

Intervento incendio Giussano: era antifurto a nebbia

Poco prima i vigili del fuoco erano intervenuti anche a Lissone per una chiamata per incendio in appartamento al piano terra in via Gioberti: sul posto mezzi da Desio e Lissone e l’autoscala da Monza per un mobiletto che ha preso fuoco e ha riempito i locali di fumo. Residenti evacuati per precauzione, strada chiusa per i soccorsi. Nessun ferito.

Intervento incendio Lissone

