Dopo il Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +43 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza (5.706)

L’aggiornamento di Regione Lombardia di mercoledì 17 giugno 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus. Sono +43 i nuovi casi comunicati nella provincia di Monza e Brianza per un totale di 5.706 positivi dall’inizio dell’emergenza. Per il territorio è il dato più alto delle ultime settimane (c’erano stati un +28 il 3 giugno e +24 il 12 giugno) e riporta a un mese fa (+50 il 20 maggio). In mezzo il 26 maggio con zero nuovi contagi comunicati, a sottolineare come i dati debbano essere osservati nell’ampio periodo ma anche come sia necessario non abbassare la guardia.

Sono +242 i positivi in Lombardia a fronte di 11.559 tamponi effettuati (totale complessivo: 917.881). La percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi è 2,1%.

Gli attualmente positivi sono 14.972 (-261), il totale complessivo dei positivi lombardi dall’inizio della pandemia a oggi è di 92.302.

Cala ancora il dato dei ricoveri in terapia intensiva (-10, 59), i guariti/dimessi sono 60.850 (+489). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.796 (-106).

Quattordici i decessi per un totale di 16.480 persone morte dall’inizio della pandemia.

«Dei 242 nuovi positivi di oggi, 58 sono riferiti a tamponi eseguiti a seguito di test sierologico - sottolinea l’assessore Giulio Gallera - Nel complesso, 128 casi odierni risultano ’debolmente positivi’ ovvero, come affermano gli esperti, con carica virale molto bassa. Si tratta quindi di persone, nella maggior parte dei casi, clinicamente guarite, ma in attesa di una negativizzazione completa. Da rilevare inoltre un ulteriore calo di 10 pazienti nelle terapie intensive e di 106 pazienti nei reparti di degenza».

