“Donne e uomini della Resistenza”, mostra online dell’Anpi di Villasanta Biografie della Resistenza in occasione del 25 Aprile: «Un omaggio a tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni condizione, seppero mettere i valori di Pace, Libertà e Giustizia al di sopra di ogni cosa» dicono dall’Anpi.

Ha aperto lunedì 19 aprile la mostra online “Donne e Uomini della Resistenza e della Guerra di Liberazione” organizzato dall’Anpi di Villasanta, in collaborazione con il Comune, con le biografie della Resistenza in occasione del 25 Aprile.

«È stato realizzato con questa mostra l’intento di rendere omaggio a tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni condizione, seppero mettere i valori di Pace, Libertà e Giustizia al di sopra di ogni cosa, persino dell’incolumità propria e dei propri cari – ha fatto sapere l’associazione dei partigiani locale -. È solo una piccolissima parte delle oltre 3.000 biografie raccolte nel sito dell’Anpi nazionale. Siamo ben lontani dalla pretesa di essere esaustivi, tuttavia vogliamo rappresentare con questa (breve) galleria, che ci auguriamo di ampliare, le mille sfaccettature del movimento resistenziale, nel quale confluirono, trovando coesione e unità, donne e uomini di diverso ceto sociale e di differente orientamento ideale, politico persino religioso, uniti nella determinazione di riscattare la dignità del nostro Paese, offeso da un ventennio di regime fascista e da una sanguinosa occupazione militare straniera. Quest’anno purtroppo non sarà possibile esporla in Villa Camperio: speriamo in tempi migliori di questi che stiamo vivendo». Per consultare l’esposizione virtuale ci si può collegare al sito internet anpivillasanta.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA