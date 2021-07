Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Donna investita ad Agrate Brianza, trasportata in elisoccorso a Niguarda Grave incidente ad Agrate Brianza. Una donna di 63 anni verso le 18 di martedì 27 luglio è stata investita mentre attraversava via Matteotti all’altezza del cimitero.

È stata trasportata all’ospedale NIguarda con l’elisoccorso una donna di 63 anni vittima di un grave incidente ad Agrate Brianza. Verso le 18 di martedì 27 luglio è stata investita mentre attraversava via Matteotti all’altezza del cimitero. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto si sono portati in codice rosso l’elisoccorso con un’ambulanza e un’auto medica che, secondo quanto riferisce il sito di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) hanno terminato l’intervento per la decisione di fare ricorso al trasporto con l’elicottero atterrato poco distante dal punto dove la donna è stata investita.

Le condizioni della signora restano serie, sull’esatta dinamica del sinistro stanno indagando gli agenti della Polizia Locale.

