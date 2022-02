Donna di 80 anni travolta e uccisa da un anziano in auto a Paderno Dugnano Una donna di 80 anni è morta, a Paderno Dugnano, dopo essere stata travolta dall’auto guidata da un altro anziano. L’incidente è avvenuto in via Camposanto.

Si torna a morire sulle strade di Paderno Dugnano, in pieno centro città. Questa volta a perdere la vita in un incidente stradale è stata una anziana signora a passeggio in via Camposanto nella mattinata di domenica 27 febbraio. La 80enne stava attraversando la strada che dal cimitero e va verso il quadrilatero del centro, quando è stata travolta da un altro anziano, alla guida di una auto. Sul posto sono immediatamente giunte una pattuglia della polizia locale e l’equipaggio della Croce Rossa di Paderno, che tra l’altro ha la sua base a pochi metri di distanza dal luogo dell’incidente, in via Marzabotto. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno immediatamente constatato che le condizioni della pensionata erano disperate: troppo gravi i traumi riportati nella collisione e nella conseguente caduta sull’asfalto.

Si è comunque tentato un trasporto d’urgenza alla vicina Clinica San Carlo di via Leonardo da Vinci, dove purtroppo l’anziana è arrivata priva di vita. L’esatta dinamica dello scontro è ora al vaglio dei vigili che hanno effettuato i rilevamenti sul posto fino a tarda mattinata, provvedendo a regolare anche il traffico mattutino nel giorno di festa nei pressi dell’accesso alla chiesa del centro. La situazione della viabilità è tornata regolare solo attorno alle 13.

