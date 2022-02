Domenica 27 febbraio torna la StraBesana Si terrà domenica 27 febbraio l’edizione 2022 della StraBesana.

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha registrato circa 800 partecipanti, torna anche quest’anno l’appuntamento con la StraBesana, la corsa a passo libero aperta a tutti organizzata dalla sezione orienteering della Polisportiva besanese, che attraversa le vie e i sentieri della città. La manifestazione podistica, giunta quest’anno alla nona edizione, si terrà domenica 27 febbraio, seguendo il protocollo anti-Covid dettato dalla federale Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti). Tre i percorsi disponibili: da 7, 10 e 13 chilometri, accessibili a tutti, ognuno con il suo passo, lungo i sentieri del Parco Valle Lambro. Il ritrovo sarà dalle ore 7.30, presso il palazzetto “Ezio Perego”, dove saranno distribuiti i cartelli.

Le iscrizioni resteranno aperte fino alle 9,30 del giorno della manifestazione per i singoli, mentre chiuderanno alle 22 di sabato 26 per i gruppi. Le iscrizioni a sostegno dell’evento sono di 3,50 euro e 6,00 euro rispettivamente senza dono e con dono per i non tesserati Fiasp, mentre le quote per i tesserati Fiasp sono di 3 euro e 5,50 euro. Il dono sarà una piantina fiorita a scelta, riservata ai primi 500 iscritti. «L’obiettivo principale è tornare alla normalità - ha commentato Ivano Benini, responsabile della sezione orienteering -. Dopo 2 anni riusciamo a riproporre una manifestazione come i vecchi tempi. Il percorso della StraBesana 2022 è all’80% di zona boschiva ed è adatto anche famiglie. Il desiderio è di riuscire a superare il migliaio di iscrizioni».

