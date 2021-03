Dieci ragazzi a fare festa in un appartamento di Albiate, multe per tutti proprietario compreso L’assembramento ha attirato dei residenti che hanno chiamato i carabinieri, i militari hanno trovato una decina di giovani, tutti ventenni. Elevata una sanzione di 400 euro, prevista per la violazione delle norme anti Covid.

Sono stati i carabinieri di Carate a mettere fine alla festa. In barba alle prescrizioni anti Covid-19, in un appartamento di Albiate si sono ritrovati una decina di giovani, tutti ventenni. L’insolito vociare ha richiamato l’attenzione di alcuni cittadini che hanno allertato le forze dell’ordine. I militari hanno così accertato i fatti ed identificato i presenti. A ciascuno di loro (ed al proprietario dall’appartamento) è stata elevata una sanzione di 400 euro, prevista per la violazione delle norme anti Covid. L’episodio si è registrato sabato 27 marzo, in via Cesare Battisti.

