Desio, via vai sospetto in una corte: 40enne arrestato per spaccio. In casa una pianta di marijuana, semi e droga Trovati 30 gr di marijuana già confezionata e suddivisa in 9 dosi pronte per la consegna, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento

Il via vai di persone all’interno di una corte di Desio era sospetto. Movimenti sospetti a qualsiasi ora del giorno e della notte che non sono passati inosservati ai carabinieri della Stazione di Desio. Dai loro accertamenti è emerso un giro di spaccio che faceva capo a un 40enne italiano già conosciuto per vicende dello stesso tipo.

La pianta di marijuana

In casa sua sono stati trovati una pianta di marijuana alta circa 50 cm, semi per la coltivazione della medesima sostanza, 30 gr di marijuana già confezionata e suddivisa in 9 dosi pronte per la consegna, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

