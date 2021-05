Desio piange Angelo Monguzzi, storico gestore del centro parrocchiale A Desio è morto Angelo Monguzzi, storico gestore del centro parrocchiale di via Conciliazione.

La notizia, purtroppo non inattesa da quando Angelo Monguzzi, lo storico gestore del centro parrocchiale di via Conciliazione a Desio è stato ricoverato all’Hospice di Giussano a metà febbraio, ha commosso tutti. A darla è stato il prevosto della Comunità pastorale, don Gianni Cesena: «Nelle prime ore del giorno 8 maggio è mancato Angelo Monguzzi, per tanto tempo a servizio del centro parrocchiale di via Conciliazione 15 e della comunità intera. Uomo di fede rocciosa e di disponibilità instancabile: lo ricordiamo con affetto e profonda gratitudine a nome anche di tutte le generazioni che hanno trovato nel Centro il loro luogo d’incontro e di attività. Lo ricordiamo soprattutto nella preghiera, che egli praticava intensamente e che ha chiesto di elevare per lui nel momento del suo incontro col Signore. Siamo vicini ai familiari che lo hanno accompagnato con dedizione e amore in questo ultimo tratto di vita». Il funerale è previsto per martedì 11 in basilica, alle 10.30, preceduto dalla recita del rosario.

