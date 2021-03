Monza Protesta mamme scuola in presenza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Desio, nasce il gruppo Tutti a Scuola: sabato in piazza con un flash mob A Desio è nato il gruppo “Tas”, Tutti a Scuola, che riunisce genitori che non si arrendono alla prospettiva della Dad. Sabato flash mob in piazza Conciliazione, in caso di zona rossa la manifestazione è prevista online.

A Desio è nato il gruppo “Tas”, Tutti a Scuola. L’hanno creato alcuni genitori che stanno organizzando per sabato 13 marzo alle 16 un flash mob in piazza Conciliazione. “Che sia arancione, giallo o rosso, la scuola deve essere al primo posto” recita lo slogan dell’iniziativa, che si terrà nel rispetto delle norme anti Covid.

«Siamo genitori arrabbiati, tristi, delusi dopo la notizia di giovedì scorso della chiusura immediata delle scuole in Lombardia - spiegano mamme e papà - Com’è possibile che in un anno non si sia stati in grado di pensare e di attivare soluzioni alternative? La chiusura delle scuole dall’oggi al domani ci ha lasciati nel più totale sbando e disorientamento».

I genitori chiedono che il diritto all’istruzione e il diritto alla scuola abbiano un ruolo centrale nelle scelte politiche. «Vogliamo essere soggetti attivi - spiega Ada Safina, tra i promotori del nuovo gruppo - La rete che abbiamo creato ci può aiutare a uscire dall’isolamento e riflettere insieme sulla società che vogliamo».

«Nessuno osa negare la drammaticità della pandemia - proseguono i genitori - ma strade diverse sarebbero percorribili e chiediamo alle istituzioni, alla politica, come a tutti i cittadini, di farsene carico, ognuno per la sua parte di responsabilità».

Appuntamento dunque sabato prossimo in piazza Conciliazione alle 16. Il gruppo è presente anche su facebook: nel caso in cui la Lombardia entri in zona rossa, l’iniziativa si terrà sui social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA