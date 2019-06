Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Desio: lutto per la città e “il Cittadino”, è morto Lamberto Motta Lutto per la famiglia de “il Cittadino” e per Desio. Nella serata del 28 giugno è morto Lamberto Motta, insegnante e storico collaboratore della nostra testata

Un grave lutto per Desio e per la famiglia de “il Cittadino”. Ieri sera, infatti, è morto improvvisamente il nostro storico collaboratore Lamberto Motta. Aveva 45 anni ed era legato da tempo alla nostra testata per la quale si occupava di notizie di cronaca e di sport (basket e ginnastica ritmica soprattutto).

Ha avuto un malore sarebbe stato trovato a letto privo di vita nella serata di venerdì 28 giugno. A nulla sono valsi i soccorsi. Lamberto era anche insegnante di lettere, proprio in questi giorni stava svolgendo il compito di commissario per la maturità.

Un uomo buono, sempre disponibile e gentile, che ha dato prova di attaccamento al suo lavoro di giornalista e, in particolare al nostro settimanale. Abitava in via delle Alpi. Il funerale si svolgerà martedì alle 14.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Desio.

