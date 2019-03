Desio, le Farfalle volano alto: l’Azerbaijan battuto nella gara targata San Giorgio Al PalaBancoDesio la nazionale di ginnastica ritmica batte l’Azerbaijan nel Trofeo organizzato dalla San Giorgio ’79 in collaborazione con la Federazione. Bene le sangiorgine in gara

Successo benaugurante per la Nazionale italiana al PalaBancoDesio. La settima edizione del Trofeo Città di Desio, organizzato dalla Società San Giorgio ’79, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia, ha visto le Azzurre prevalere sulle rivali dell’Azerbaijan.

A scendere in pedana le Farfalle e i Team juniores:nel team 2 in gara c’era la sangiorgina Eleonora Tagliabue (San Giorgio ’79), mentre nel team 3 l’altra sangiorgina Rebecca Riccò. Le loro belle esibizioni lasciano ben sperare per la finalissima di A1, in programma a Ferrara sabato 16 marzo. Dominio italiano nella gara individuale senior: oro per Milena Baldassarri (77,100), seguita da Alexandra Agiurgiuculese (73,900) e da Alessia Russo (69,800).

